İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Son Dakika
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İstanbul'da yılbaşı coşkusu

6 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbul'da yılbaşı coşkusu, System.String[]

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf da çektiren vatandaşlar, havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarına kaydetti.

Beşiktaş ve Kadıköy

Beşiktaş'ta da vatandaşlar geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarına eğlence mekanlarda girerken, bir kısım vatandaş ise iskelede ve Ortaköy'de gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izledi. Gösterileri cep telefonları ya da profesyonel kameralarla kaydeden vatandaşlar, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

Kadıköy, Bağdat Caddesi, Altıyol, Boğa ve Rıhtım Meydanı olmak üzere merkezi yerlerde de bir araya gelen vatandaşlar 2020'nin gelişini kutladı.

Boğa Heykeli çevresinde toplanan bir grup vatandaş, yeni yıla saniyeler kala geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar da yeni yıl coşkusunu fotoğraflarına yansıttı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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