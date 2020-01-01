İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Bağdat Caddesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Bağdat Caddesi - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Bağdat Caddesi

6 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Bağdat Caddesi

Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:07 Kaynak: AA
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