İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Taksim Meydanı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Taksim Meydanı (3) - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Taksim Meydanı (3)

6 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yıla başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbullular ve turistler, yeni yıla başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbul'da yılbaşı coşkusu - Taksim Meydanı (3)
Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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