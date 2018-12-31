İstanbul'da Yılbaşı Etkinliklerinde 39 Bin 141 Personel Görev Yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün kent genelinde 39 bin 141 personel görev yapacak. Güven Timleri
özellikle Taksim
Meydanı'nda uygun şekilde kamufle olarak terör, cinsel taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kap kaç konularına karşı tüm tedbirlerini alacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün almış olduğu ve 21 Aralık
itibariyle başlayan 2019 Yılbaşı
tedbirleri yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 14.00'den itibaren 01 Ocak 2019 saat 08.00'e kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğününe bağlı 39 bin 141 personel görev yapacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31.12.2018 saat 14.00 ile 01.01.2019 saat 08.00 arası İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 39141 personel görev yapacaklar ve tedbirleri en üst seviyede alacaklardır.
Tedbirler kapsamında tüm ilçelerimizde halkın yoğun olması beklenen meydanlar ve eğlence mekanlarına ek olarak tarihi turistik alanlar, azınlıklara ait ibadethane ve toplanma alanları, kilise ve sinagogların çevresi, AVM'ler, havalimanları, otogarlar, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçları ve bunlara ait duraklarda terör, asayiş ve trafik bakımından tüm tedbirler alınmıştır.
Tedbirler ayrıca polis helikopterleri ile havadan, polis botlarımız ile denizden, 1315 Özel Harekat Polisimiz, yerli ve milli eğitimli köpeklerimiz ve atlı polislerimiz tarafından da karadan desteklenecektir.
Her yıl olduğu gibi Güven Timlerimiz özellikle Taksim Meydanı'nda uygun şekilde kamufle olarak terör, cinsel taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kap kaç konularına karşı tüm tedbirlerini en üst seviyede alacaklardır" denildi. - İSTANBUL