Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yılbaşı Gecesi 89 Bin 140 Kişi Sorgulandı

İstanbul'da Yılbaşı Gecesi 89 Bin 140 Kişi Sorgulandı

1 saat önce

Çağatay KENARLI / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı günü yaptıkları çalışmalarda 89 bin 140 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı.

İstanbul'da Yılbaşı Gecesi 89 Bin 140 Kişi Sorgulandı, System.String[]
Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı günü yaptıkları çalışmalarda 89 bin 140 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 182 kişinin de arasında bulunduğu toplam 361 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere 36 bin 281 lira çeşitli suçlardan ceza kesildi. 

Öte yandan, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 775 işyeri incelenirken, 24 işyerine 14 bin 230 lira para cezası kesildi. 1 işyerinin ise ruhsatı olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 178,14 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, 14'ü kurusıkı toplam 22 tabanca, 227 mermi ve fişek, 181 sahte içki, 1 çarkıfelek olarak bilinen kumar makinesi, 4 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.  

Görüntü Dökümü:

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- Yılbaşı gecesi denetimler(ARŞİV)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Yılbaşı, Güncel
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