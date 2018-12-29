İstanbul'da Yılbaşı Gecesi Ağır Tonaj Yasağı
22 dakika önce
İstanbul'DA YILBAŞI GECESİ AĞIR TONAJ YASAĞI(taksim meydanı havadan)Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.
İstanbul
'DA YILBAŞI GECESİ AĞIR TONAJ YASAĞI(taksim meydanı havadan)
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yılbaşı
tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer
, Şişli
, Beşiktaş
, Beyoğlu
, Fatih
, Bakırköy
ve Kadıköy
ilçelerinde 31 Aralık
Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:18 Kaynak: DHA
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