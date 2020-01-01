İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı - Son Dakika

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı
6 saat önce
Bazı vatandaşlar ve turistler, yeni yıla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kutlamalarla girdi. Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:05 Kaynak: AA
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