İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2) - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2)

6 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2)

İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:43 Kaynak: AA
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Son Dakika

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