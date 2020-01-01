İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2) - Son Dakika

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İstanbul'da yılbaşı kutlamaları - Taksim Meydanı (2)
6 saat önce
İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:43 Kaynak: AA
İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşıladı.
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