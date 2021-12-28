İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda Ümraniye'de 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olduğu öğrenilen sahte içkileri satmaya hazırlanan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan S.T. isimli bir şahsı, operasyonla kıskıvrak yakaladı. 40 gün süren teknik takip ve çalışmaların ardından yapılan operasyonda şüphelinin Ümraniye'de bulunan işyerinde arama yapıldı. Aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş bin 900 litre sahte rakı, bin 800 litre sahte viski ile 3 bin 700 litre sahte şarap olmak üzere toplam 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan sahte içkilerinin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince 40 gün boyunca yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın, işyerinde damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiği, elde ettiği etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak büfe ve eğlence yerlerine dağıtmak için şişelediği öğrenildi. S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL