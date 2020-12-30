İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

30.12.2020 16:05
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını bu yıl evlerinde karşılayacak vatandaşlar, Eminönü'ndeki iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını bu yıl evlerinde karşılayacak vatandaşlar, Eminönü'ndeki iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlarda yoğunluk dikkati çekiyor.

Kuruyemiş satan Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır işlerinin iyi gittiğini söyledi. Yılbaşı öncesinde kuruyemişe ilginin arttığını belirten Çelik, bu yıl kuruyemiş fiyatlarını artırmadıklarını kaydetti.

Nimet Abla Gişesi önünde kuyruk oluştu

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla Gişesi'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Salgın nedeniyle maske, mesafe kuralının uygulandığı kuyrukta, güvenlik görevlileri vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Nimet Abla Gişesi'nde 18 yıldır çalışan Akın Çapkın, salgın nedeniyle geçen yıla oranla satışlarında yüzde 20-30 arasında düşüş olduğunu kaydetti. Salgın döneminde sıraya giren vatandaşların kurallara uymasını sağlamak üzere güvenlik görevlileri tuttuklarını anlatan Çapkın, "Görevliler müşterileri 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları konusunda uyarıyor. Gişe önlerinde kalabalık oluşmuyor. Müşteriler tek tek alınıyor." dedi.

Büyük ikramiye hayalleri

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Mesut Bağdat büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde parayı önce çocuklarına harcayacağını, bir bölümüyle de hayır yapacağını söyledi.

Özel bir üniversitede mimarlık öğrenimi gören Ece Demiral, ikramiyeyi eğitimi için harcayacağını ve yurt dışına gitmeyi istediğini dile getirdi.

Güvenlik görevlisi Hakan Taşova, her yıl şansını denediğini belirterek, "Deniyoruz ama çıkmıyor. Bu sene de çıkacağını düşünmüyorum ama yine de kuyruğa girdim ve şansımı denemek istiyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu koronadan kurtulmuş bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Emekli İbrahim Çınar da uzun kuyruklara rağmen beklediğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Umutsuz insan olmaz hayalle ve umutla yaşıyoruz. 100 milyon çıkacağını hayal etmiyorum ama en azından çıkarsa herkesin yaptığı gibi yaşam süreceğiz. Hayal ettiğimiz çok şey var. Çocuklarıma ev ve araba almak. Geri kalanı da hayır kurumlarına, kız çocuklarının eğitimine harcamayı düşünüyorum. İnşallah 2021 yılını 2020 gibi yaşamayız. Daha güzel günler görürüz."

Mısır Çarşısı, Mehmet Çelik, Eminönü, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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