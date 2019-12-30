Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. - Son Dakika
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
7 saat önce
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. - İSTANBUL
Son Dakika Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı Şiddetli rüzgarın azizliği! İş hanının altından geçen vatandaşların ölümden döndüğü anlar kamerada