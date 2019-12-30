İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

7 saat önce

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi., System.String[]

İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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