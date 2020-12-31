İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon

31.12.2020 09:29
İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon, System.String[]

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir, Sultangazi, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Sultanbeyli, Esenler, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Bahçelievler ve Avcılar'da 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 20 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika


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