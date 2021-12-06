Üye Girişi
İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

06.12.2021 18:10

İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildiİSTANBUL İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 7 bin 716 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 7 bin 716 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Şebekenin içkilerin yılbaşı öncesinde eğlence mekanları üzerinden piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bir şebekenin "merdiven altı" diye tabir edilen imalathanede üretilen içkilerin, yılbaşı öncesi Muğla ve Antalya gibi ege ve güney illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ile alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon kararı alındı. Silivri'de bir tıra düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lirayı bulan 7 bin 716 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi. Yurt genelindeki illerle dağıtılmak üzere tıra yüklenen içkilere el konulurken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence mekanları ve alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürülecekti

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ucuz maliyetle temin ettikleri metil alkolü damıtarak "Tersiyer Butil Alkol" haline getirdikleri belirlendi. Üretilen yeni tip alkolün, kullanımından bir süre sonra karaciğer, böbrek, göz problemi ve iç organ yetmezliğine yol açtığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin matbaalarda sahte TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları ve orijinal içki şişesi görünümü verdikleri anlaşıldı. Şebekenin, alkollü içkileri sahte irsaliye düzenleyerek Muğla ve Antalya illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ile alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlendi.

Devlet 2 milyon 240 bin lira vergi kaybından kurtarıldı

Kaçakçılık Polisince düzenlenen operasyonda, devletin yaklaşık 2 milyon 240 bin lira vergi kaybına uğramasının önüne geçildiği aktarıldı.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık, İstanbul, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti 18:15 Attila Szalai dönemi bitti
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:27:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement