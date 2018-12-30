Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İstanbul'da yılbaşı önlemleri

36 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans göreve hazır olacak" dedi.

İstanbul'da yılbaşı önlemleri, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans göreve hazır olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:05 

Zabıta, İstanbul Valisi, Yılbaşı, Ekonomi
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