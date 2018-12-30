İstanbul'da yılbaşı önlemleri
36 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans göreve hazır olacak" dedi.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, "Yılbaşı
günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans göreve hazır olacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:05
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