İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri
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Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol'un açıklamsı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri...
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol'un açıklamsı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.
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