İstanbul'da "Yıldırım" ekiplerinden asayiş denetimi - Son Dakika

İstanbul'da "Yıldırım" ekiplerinden asayiş denetimi

27.03.2021 23:56
İstanbul'da

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve 30 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 487 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 610 ekip ile gece saatlerine kadar ana yol, cadde, park, metruk alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı denetim yapıldı. Şüpheli gördükleri araç ve kişileri durduran Yıldırım Ekipleri, üst ve araç araması yaparak genel bilgi taraması(GBT) sorgusundan geçirdi.

2 KLİO 200 GRAM UYUŞTURUCU VE 30 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde toplamda 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirilirken, haklarında çeşitli suç ve sebeplerden yakalama kararı bulunan 487 kişi denetimlerde yakalandı. Ayrıca, 30 ruhsatsız tabanca ile 2 koli 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen binlerce lira paraya da el konuldu. Ekipler son olarak gece saatlerinde Fatih'te metruk binalara girerek didik didik arama yaptı.


- İstanbul
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi
İstanbul'da Yıldırım ekiplerinden asayiş denetimi

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yıldırım' ekiplerinden asayiş denetimi - Son Dakika


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