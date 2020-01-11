İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika

İstanbul'da yılın ilk dolunayı
6 saat önce
2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen ay saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi.
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