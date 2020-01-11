İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
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İstanbul'da yılın ilk dolunayı

6 saat önce

2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti.

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2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen ay saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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