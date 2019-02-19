Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yılın İlk Süper Ayı Göründü

İstanbul'da Yılın İlk Süper Ayı Göründü

9 dakika önce

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.

İstanbul'da Yılın İlk Süper Ayı Göründü, System.String[]
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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