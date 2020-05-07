İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen yılın son Süper Ay'ı, İstanbul semalarında da görüldü. Yılın son süper ayı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Boğazda Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyle birlikte görüntülenen ay kartpostallık görüntülere sahne oldu.