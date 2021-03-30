İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR

30.03.2021 11:30

İSTANBUL'da son zamanlarda lüks otomobillerden hayalet göstergelerin çalındığı hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor.

Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da son zamanlarda lüks otomobillerden hayalet göstergelerin çalındığı hırsızlık olaylarında artış yaşanıyor. Piyasa değeri 60 bin TL'ye kadar çıkan hayalet göstergelerin çalıntı mal satan kişilerin siparişleri ile çalındığı belirtildi. Emniyet yetkilileri, hayalet gösterge hırsızlarının daha önce oto tamircilerinde çalışan kişiler arasından çıktığını belirlediklerini ifade ettiler. Kağıthane'de park halindeki lüks otomobilin kapısını tornavida ile açan hırsız, hayalet göstergeyi sökerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

PİYAZAD DEĞERİ 60 BİNE KADAR ÇIKIYOR

İstanbul'da son zamanlarda otodan hırsızlık olaylarında hayalet gösterge hırsızlığı arttı. DHA bu hırsızların artmasının sebebini araştırdı. Emniyet yetkilileri bu tür hırsızlıkların sipariş usulü olduğunu belirterek, "Piyasa değeri 60 bin TL'ye kadar çıkan bu hayalet gösterge hırsızlıkları genelde sipariş usulü olarak gerçekleşiyor. Bu işi de bazı ikinci el parça yapanlar ayarlıyor. Ancak yakaladığımız hayalet gösterge hırsızları bu tür parçacıların isimlerini ya da adreslerini paylaşmıyorlar. Ancak yaptığımız araştırmalar bu yönde. Peki nasıl oluyor. Genel de hayalet göstergeleri lüks otomobillerde oluyor. Bir müşteri bu oto yedek parça satan yere gittiğinde aracının göstergesinin arızalı olduğunu söylüyor. Genelde bu tür göstergeler hem pahalı hem de fabrikadan gelmesi uzun süre alıyor. Yedek parçacı da bunu bildiği için kendilerinde olmadığını ancak kısa sürede temin edebileceklerini ve daha ucuza bulabileceklerini belirtiyor. Müşterinin kabul etmesinin ardından da sipariş hırsıza bildiriliyor. Araç modeline kadar veriliyor" diye konuştu.

HIRSIZLARIN ÇOĞUNLUĞUNUN OTO TAMİRCİSİ ÇIRAKLIĞI YAPMIŞLIĞI ÇIKIYOR

Emniyet yetkilileri ayrıca, "Yaptığımız operasyonlarda gözaltına alınan bu tür hırsızların yüzde 80'ninin geçmiş yıllarda mutlaka bir oto tamircisinde çırak olarak çalışmış olması karşımıza çıkıyor. Bu tür hırsızlar araçtaki diğer parçaları da zarar vermeden sökebiliyorlar. Şöyle özetlersek hayalet göstergeyi çalarken diğer taraftan da klima, tuş takımı gibi para eden parçaları da çalıyorlar. İhbar üzerine bu tür hırsızlık ihbarına gittiğimizde aracı gördüğümüzde eğer araç içerisindeki parçalar profesyonelce sökülmüşse mutlaka mutlaka oto tamircisinde çalışmış biri olarak görüyoruz. Bunun dışındaki kişiler genelde alacağı parçanın etrafını kırarak alacağı göstergeyi çalıyorlar" dediler.

TOPLU SİPARİŞ BİLE ALIYORLAR

Hırsızların toplu sipariş bile aldıklarını belirten emniyet yetkilileri, "Hırsızlar, bireysel hayalet göstergesi siparişinin dışında çoğu zaman da ikinci el oto yedek parçası satanlar tarafından toplu siparişlerde alıyorlar. Kimi hırsızlar bireysel satış yaparken kimisi ise bu tür yedek parça satanlarla iş birliği içinde çalışarak toplu siparişte alıyorlar. Örneğin lüks araç modelleri veren parçacılar, hayalet göstergesi, klima, tuş takımı gibi anında paraya çevrilen siparişleri çalıştıkları hırsızlara veriyorlar. Özellikle lüks semtlere giden hırsızlar sokakta park halinde olan siparişlerine uygun aracı bularak en fazla 3 dk içerisinde kendilerinden istenen parçaları çalarak olay yerinden kaçıyorlar" diye konuştular.

KAĞITHANE'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Benzer bir hırsızlık Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile sokağa gelen hırsızlar, etrafı kontrol etti. Kapüşonlu ve eldivenli bir kişi otomobilden inerek park halindeki lüks aracın yanına yanaştı. Elindeki tornavida ile kapıyı açan hırsız, hemen hayalet ekrana yöneldi. Bir dakikada ekranı söken hırsız, geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin gece saatlerinde sokağa gelmesi ve park halindeki araca yanaşması görülüyor. Kapüşonlu ve eldivenli hırsız, tornavida ile aracın kapısını açarak hayalet ekranı söküyor. Ekranı alan hırsız geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrılıyor.

İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR
İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR
İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR
İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR

Hırsızlık, Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YİNE BENZER HIRSIZLIK... HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI SİPARİŞLE ÇALIYOR - Son Dakika


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