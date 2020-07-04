İSTANBUL'DA YİNE SİLAHLI, MEŞALELİ, SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLAMASI - Son Dakika

İSTANBUL'DA YİNE SİLAHLI, MEŞALELİ, SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLAMASI

BEYKOZ'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı.

BEYKOZ'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

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Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti.

ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye 'Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.

Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YİNE SİLAHLI, MEŞALELİ, SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLAMASI - Son Dakika

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