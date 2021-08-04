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İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar - Son Dakika

İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar

04.08.2021 10:31

Esenyurt'ta bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına uğradı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, taksiciler ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı. Taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etti.

EĞİTİM ARACININ ÖNÜNÜ KESTİLER

Öğrencisine yapılan hakaretlere daha fazla dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti.

TARTIŞMA VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE SON BULDU

Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Taksicilerle tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken o dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar

Esenyurt, Taksi, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar - Son Dakika


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