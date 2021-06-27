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İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1

27.06.2021 14:34

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı. 180 dakika sürecek olan sınava giren öğrenciler ve aileler heyecanlı olduklarını belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Ataşehir'de bulunan Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar aileleriyle birlikte saatler öncesinden okula geldi. Kimleri sınav öncesi anne ve babalarına sarıldı, kimileri ise okul önüne kadar evcil hayvanıyla birlikte geldi. Kapıda Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta tarafından maske dağıtımı da yapılırken, adaylar sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde okula girdi. Sınav öncesi bahçeye alınan veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla bahçeden çıkarıldı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapatıldı.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HEDEFLİYORUM

Sınava girecek olan öğrenci, Bilgisayar Mühendisliği hedefliyorum. Olmazsa Elektrik Elektronik Mühendisliği düşünüyorum. Fazla yüklenmedim kendime. 4 sene boyunca kendi çapımda hafif hafif çözdüm. Aniden yüklenirsem telaşlanacağımı düşünüyordum dedi.

SINAV YERLERİNDE BİRİ DE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT YERLEŞKESİ OLDU

Sınav yerlerinde biri de İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi oldu. Üniversite adayları, detaylı arandıktan sonra sınıflara alındı. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı, veliler üniversite çevresinden uzaklaştırıldı. 180 dakika sürecek olan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileler de okullun dışarda heyecanla bekledi.

SINAVIM BİTİNCE HEMEN EVE GİDİP, KENDİMİ YATAĞA ATACAĞIM

Sınav biter bitmez eve gideceğini söyleyen Azra Saraç, Biraz heyecan var ama bir şekilde yapacağız bu sınavı. İç Mimarlık Çevre Tasarımı kazanmak istiyorum. Umarım kazanacağım. Dünkü sınavım güzel geçti. Sınavım bitince hemen eve gidip kendimi yatağa atmak istiyorum dedi. Miray Özbek ise Elimden geleni yaptım pandemide elimden geldiğince çalışmaya çalıştım. Dün sınavım güzel geçti. İnşallah bugün de sınavım güzel geçer. Koç Üniversitesi Ekonomi kazanmak istiyorum. Sınav biter bitmez arkadaşlarımla tatile gitmek istiyorum ifadelerin kullandı.

AKŞAM 6'YA KADAR BURADAYIZ

Kızını sınava getiren anne Oya Duran, Dün daha heyecanlıydım. Bugün de yine kızımı getirdim sınava bekliyoruz. Akşam 6'ya kadar buradayız dedi. Serhan Saraç da Çocuklarımız İnşallah çalışmalarının karşılılığı alır. Bir anne baba olarak okulla geldik. Burada bekliyoruz. Çocukların anne babanın isteği ile değil, kendi isteklerini doğrultusunda meslek seçmelerinden yanayım diye konuştu.

İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1
İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1
İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1
İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI 1 - Son Dakika


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