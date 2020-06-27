İstanbul'da YKS heyecanı - Son Dakika

İstanbul'da YKS heyecanı

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak içeri alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı. Dezenfektanlarını yanlarında getiren öğrencilerin de olduğu görüldü.

Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık uyarılar yapıldı.

Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, saat 10.00'dan sonra gelenler içeri alınmayacağı öğrenildi.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Çocuklarını bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse kampüsün bahçesine alınmazken, kampüs önünde yoğunluğun oluşmaması için ailelerden, sınava giren çocuklarını başka yerlerde beklemeleri istendi.

Öte yandan sınava tek başına gelen adayların, ana kapının yan tarafında kurulan emanet masasına eşyalarını bıraktığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Mobil Büfe aracından, sınava girecek öğrencilere ve ailelerine su, çay, kahve gibi içecek ile çeşitli yiyecek ikramlarında bulundu.

"Emeklerimin karşılığını almaya gidiyorum"

Cağaloğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Ege Konkan, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Sene boyunca emek verdim, çalıştım. Şimdi karşılığını almaya gidiyorum. Stresten daha çok mutluluk duyuyorum. En sonunda emeklerimin karşılığını alacağım. Olmazsa da seneye tekrar denerim. Biraz heyecan olsa da çok rahatım." diye konuştu.

Bilgisayar mühendisliği okumak istediğini dile getiren Konkan, sınav sonucuna göre Boğaziçi Üniversitesi ya da İstanbul Teknik Üniversitesini tercih edeceğini kaydetti.

Pandemi sürecinde sınava hazırlandığı için yorucu ve stresli bir dönem geçirdiğini anlatan Konkan, ellerinden geleni yaptıklarını, sınavdan sonra bütün öğrencileri güzel bir geleceğin beklediğini söyledi.

Adaylardan Gülşah Baykul, daha önce Marmara Üniversitesinde eğitim aldığını şimdi de İstanbul Üniversitesinde sanat tarihi okumak istediğini, bu yüzden tekrar sınava girdiğini anlattı.

Baykul, "Bir heves, iş hayatının içerisindeyken tekrar sınava gireceğim. Hayatımda ilk defa bir sınava çalışmadan heveslenerek giriyorum. Umarım sonucu iyi olur." ifadelerini kullandı.

Adaylar sınavda maskesini çıkarabilecek

2020-YKS'de, adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacak, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı.

Öğrencilere, TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.

Öte yandan, YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 09.30-15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:15 Kaynak: AA

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