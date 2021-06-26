YKS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) başladı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'a kadar okul binalarına alınırken, 10.00'dan sonra gelenlerin ise girişine izin verilmedi.

Adaylara girişte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve ıslak mendil dağıtıldı.

Okul binalarının bahçelerine yalnızca adayların girmesine izin verildi. Adayların aileleri ise okul çevrelerinde öğrencilerinin sınavını bitirmesini bekliyor.

Öte yandan Çorum Belediyesi de sınava girecek adaylar için toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptı.