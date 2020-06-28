İstanbul'da YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi - Son Dakika

İstanbul'da YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) "Alan Yeterlilik Testi" oturumu tamamlandı.

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) "Alan Yeterlilik Testi" oturumu tamamlandı.

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak sınava alınan öğrenciler, sınav bitiminde ailelerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de heyecanlı bekleyiş son buldu. Sınav çıkışı öğrencilerin çoğu ailelerine sarıldı. Bazı öğrenciler sınavın başarılı geçtiğini, bazıları ise zorlandıklarını anlattı.

Sınavdan çıkan öğrencilerden Mustafa Sakarya, sınavın zor olduğunu, sosyal ve felsefe grubunda zorlandığını, matematiğe ise bakamadığını söyledi.

Öğrencilerden Soner Terkeş de, sınavının güzel geçtiğini belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Terkeş, "İnşallah hayırlısı ile sınavı başarıyla kazanacağız. Hedefim tıp fakültesini kazanmak. Hem çalışıp hem de okumak istiyorum. İnşallah emeğimizin karşılığını almaya çalışacağız. Üniversiteye girmek çok güzel ve inşallah emeğimizin karşılığı alırsak üniversiteyi kazanabilirsek daha mutlu olacağız. " diye konuştu.

Öğrencilerden Can Çöğen ise, "Sınavım normale göre başarılı geçti. Yapamadığım sorular oldu ama genelde kolaydı. Sağlık açısından da sosyal mesafe kuralları çok iyiydi ve koronavirüs tedbirleri başarılı olarak sınavda alınmıştı. Hedefim pilot olmak ve Özyeğin Üniversitesini kazanmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Emre Emektar da, sınavının güzel geçtiğini belirterek, sınavın zor olmadığını söyledi. Bilgisayar ve yazılım mühendisliğini hedeflediğini dile getiren Emektar, 2. kez sınava girdiğini ve bu sene başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Furkan Horoz ise, sınavının iyi geçtiği anlattı. Horoz, sağlık alanında bir bölüm okumak istediğini söyledi. Anne Nazan Horoz da, "Ben oğlumdan daha fazla ter döktüm. İnşallah başarılı olur. Bu kadar emeği var. Hayırlısı olsun." dedi.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da YKS'nin 'Alan Yeterlilik Testi' oturumu sona erdi - Son Dakika

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