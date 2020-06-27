İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu tamamlandı - Son Dakika

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler, 165 dakika süren sınavın ardından, görevlilerin yönlendirmeleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak fakülte binalarından ve kampüsten çıktı.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süreye, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarılması dolayısıyla sınavını tamamladıktan sonra süresi artan bazı öğrenciler, sınavın bitimine yaklaşık 1 saat kala çıkmaya başladı.

Öğrenciler, kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle kucaklaşarak duygularını dile getirdi. Kimi öğrenciler ve ailelerinin duygulandığı görüldü.

Bazı öğrenciler sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini, bazıları ise zor olduğunu ve çok iyi geçmediğini ifade etti.

"Sınavım çok güzel geçti"

İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Ahmet Ali Sezerel, AA muhabirine, sınavın genel anlamda güzel geçtiğini ancak bazı konularda zorlandığını söyledi.

Türkçe ve sosyal bilimler kısmının kolay olduğunu dile getiren Sezerel, "Fen bilimleri testinin fizik bölümünde, matematikte de 2-3 soruda zorluk çektim. Edebiyat ve fen testinde de fizikte 1-2 soru boş bıraktım. Onun dışında sınavımın çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Boğaziçi veya İTÜ'de bilgisayar mühendisliği hedefliyorum." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında rahat bir sınav geçirdiğini ifade eden Sezerel, sıralarda tek kişi oturduklarını, önülerinde ve arkalarında birer sıra boşluk bırakıldığını anlattı. Sezerel, sınavın başında maske taktığını fakat gözlüğünde buğu oluşunca maskeyi çıkartmak zorunda kaldığını belirtti.

Türkçe ve sosyal bilimlerde okuma-anlama soruları olduğu için sürenin uzatılmasının faydalı olduğunu vurgulayan Sezerel, soruları çok rahat çözdüğünü ifade etti.

Öğrencilerden Umut Öz, sınavda biraz zorlandığını, Türkçe sorularının uzun olduğunu, sosyal bilimlerde de zorluk çektiğini, matematik sorularının ise kolay olduğunu anlattı.

Sınav süresini yeterli bulduğunu, erkenden bitirip çıktığını söyleyen Öz, Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliği bölümünde okumak istediğini sözlerine ekledi.

Erhan Ali Savsak, kendini denemek için 14 yıl sonra tekrar sınava girdiğini, sınavın güzel geçtiğini aktardı.

Çalışan öğrenciler için sınavın kolay, sürenin de yeterli olduğunu belirten Savsak, sınav boyunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunu, koronavirüs önlemlerinden memnun kaldığını ifade etti.

Aileler yeşil alanlarda ve ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi

Aileler de sınav boyunca kampüs etrafında boş buldukları yeşil alanlarda sınavda ter döken çocuklarını bekledi. Bazı aileler, evlerinden getirdikleri katlanabilir sandalyelere oturarak ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Çocuklarını bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle bekleyen aile sayısının geçen yıllardaki gibi çok fazla olmadığı görülürken, bazı aileler çocuklarını bıraktıktan sonra sosyal mesafeyi korumak için daha uzak noktalarda beklerken bazıları evlerine gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kampüs önüne kurduğu Mobil Büfe'den ailelere su, çay ve kahve ile bisküvi ve kraker gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

YKS maratonu yarın devam edecek

Öğrencilere, TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildiler.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

Öte yandan, YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 09.30-15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.