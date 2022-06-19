YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika
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YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

19.06.2022 16:04

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika
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