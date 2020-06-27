İstanbul'da YKS sakinliği - Son Dakika

İstanbul'da YKS sakinliği

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklar sakin olurken, okulların önünde veliler yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'daki cadde ve sokaklar sakin olurken, okulların önünde veliler yoğunluk oluşturdu.

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YKS'nin bugünkü oturumu TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da trafik sakinledi.

Otobüs ve metrobüste kalabalık görülmezken, sınav nedeniyle okulların önünde ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Bazı aileler, özel araçlarıyla çocuğunu sınava getirirken, bazıları da toplu ulaşımı kullandı.

Öğrencilerin sınava girmesinin ardından bazı ailelerin okul önünde durduğu, bazılarının da araçlarında beklediği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından bazı esnaf da sabah erken saatlerde açtığı dükkanını kapattı.

Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sınav için gelen öğrencilerin yakınlarının araçlarıyla okul önünde beklemeleri nedeniyle Alemdağ Caddesi'nde trafik oluştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:02 Kaynak: AA

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