Yaklaşık 3 milyon öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde yapılacak.
İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım İstanbul'da da ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.
Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak - Son Dakika