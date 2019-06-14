İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
4 saat önce
İstanbul'da, YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43
'da, YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.
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