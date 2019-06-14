Son Dakika Haberleri: İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

4 saat önce

İstanbul'da, YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz, System.String[]
İstanbul'da, YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 
yks, istanbul, Ekonomi
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