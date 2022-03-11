İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

11.03.2022 10:46
İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu yakasında TEM otoyolu Samandıra gişeleri çıkışında yoğun kar nedeniyle yolda kalan otomobiller, trafikte yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde durma noktasına gelen trafik nedeniyle Maltepe sapağına ulaşım sağlanamadı.

Kar küreme araçlarının yolu açmasının ardından trafik akışı normale dönerken, yolda kalan yaklaşık 10 aracın emniyet şeridinde bekleyişi sürüyor.

Bazı araçlar ters yönde gitmek zorunda kaldı

Kartal Balıkesir Caddesi'nde zeminde biriken yaklaşık 10 santimetre kar nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ters yönden geri döndüğü görüldü.

Avrupa yakasında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde bir İETT otobüsü arızalandı. Yolcular aynı güzergahta seyreden diğer otobüslere binerek yola devam etti.

Şişli'de etkisini sürdüren kar yağışı, ara sokakları beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri ana caddelerde tuzlama çalışması yürütüyor.

Beşiktaş'ta bazı araçlar yokuşu çıkamadı

Beşiktaş Barbaros Caddesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri geri giderek alternatif güzergahlara yöneldi.

Belediyeye ait yol temizleme araçları da yolda biriken karları temizleyerek sürücülerin araçlarıyla daha rahat ilerlemesini sağladı. Caddede iş yerlerini açan esnaf ise dükkanları önüne biriken karları küreklerle temizledi.

Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde ise kayganlaşan yolda duramayan 2 otomobil, inşaat şantiyesine girdi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazalarda araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferler yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yapılamadı. Seferlere saat 10.00'dan sonra başlanabildi.

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TEM Otoyolu, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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