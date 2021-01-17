İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken sürücüler güçlükle ilerleyebildi - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken sürücüler güçlükle ilerleyebildi
17.01.2021 09:27
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu yoğun bir şekilde devam etti.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu yoğun bir şekilde devam etti. Sabah işe gitmek için yola düşen bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş yavaş ilerleyebildi
İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu şiddetini arttırarak devam etti. Kentim birçok noktasında etkili olan kar yağışında sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi.
-İHA-
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