İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu akşam Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında olduğu iddiası - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Araçlar yollarda mahsur kaldı. İstanbul'da karla mücadele devam ederken sosyal medyada servis edilen bir fotoğraf tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada birçok kullanıcı, kentte karla mücadele çalışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'de bir balık restoranında misafirleriyle yemek yediğini iddia etti.
İddiaya konu olan görüntülerin sosyal medya yayılmasının ardından Aykiri.com.tr'nin ulaştığı restoran yetkilileri iddiaların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu fotoğrafın geçmiş bir zamana ait olduğunu belirten işletme sorumlusu "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık" ifadelerini kullandı.
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