Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'da Yoğun Sis

18 dakika önce

Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

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Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Selimpaşa, Büyükçekmece, Avrupa Yakası, Silivri, Güncel
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