İstanbul'da Yoğun Sis
5 saat önce
Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.
Avrupa Yakası
'nda Silivri
, Selimpaşa
ve Büyükçekmece
'de sis etkisini gösteriyor.
Kentin Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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