Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'da Yoğun Sis

5 saat önce

Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Selimpaşa, Büyükçekmece, Avrupa Yakası, Silivri, Güncel
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