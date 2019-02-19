İstanbul'da Yoğun Sis
1 saat önce
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı
ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor. Avrupa Yakası
'nın bazı kesimlerinde ve Haliç
üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci- Harem
arabalı vapur seferleri yapılamıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:28 Kaynak: AA
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