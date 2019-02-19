İstanbul'da Yoğun Sis
37 dakika önce
İstanbul'da etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.
İstanbul
'da etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:10 Kaynak: AA
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Son Dakika! İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi