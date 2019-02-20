İstanbul'da Yoğun Sis
31 dakika önce
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul
'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı
yeniden trafiğe açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 00.27'de geçişlere kapatılan İstanbul Boğazı'nda görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:44 Kaynak: AA
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