Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'da Yoğun Sis

31 dakika önce

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da Yoğun Sis, System.String[]
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 00.27'de geçişlere kapatılan İstanbul Boğazı'nda görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:44 Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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