Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'da Yoğun Sis

19 dakika önce

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da Yoğun Sis, System.String[]
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.


İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik- Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:13 Kaynak: AA

Pendik, Yalova, İstanbul, Güncel
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