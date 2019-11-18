Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun sis (2)
Son Dakika Güncel İstanbul'da yoğun sis (2) - Son Dakika

İstanbul'da yoğun sis (2)

6 saat önce

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

İstanbul'da yoğun sis (2)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AEK, Mehmetçik'e destek veren Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti!
İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun sis (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]