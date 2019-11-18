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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de devam ediyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de devam ediyor. Haliç'te de etkili olan yoğun sis nedeniyle E-5 karayolunda görüş mesafesi kısalırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan sis nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. Haliç'te de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan Sis'in gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sis özellikle İstanbul Boğazı'nda da etkili oldu. Yoğun sis akışı nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy sahilinden adeta görünmez oldu. O anları kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ise sabah erken saatlerde sahile gelerek, muhteşem manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

(Selim Bayraktar/İHA)

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul, Haliç, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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