Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis: Seferler İptal

İstanbul'da Yoğun Sis: Seferler İptal

9 dakika önce

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da Yoğun Sis: Seferler İptal, System.String[]
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

İstanbullular güne sisle uyandı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkilerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü.

Öte yandan, Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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