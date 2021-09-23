İstanbul'da yoğun trafik etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da yoğun trafik etkili oluyor

Yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaşırken, sürücüler de zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle E-5 ve TEM Otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 75'e kadar ulaştı. Yağış sadece trafikte bulunan sürücülerin değil toplu taşıma kullanan vatandaşların da güçlük çekmesine neden oldu. Otobüsler gecikince duraklarda da yoğunluk oluştu. Yağış nedeniyle durakta yer bulamayan vatandaşlar üst geçitlerin altında beklemek zorunda kaldı.