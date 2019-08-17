Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi

27 dakika önce

İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi.

İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi, System.String[]
İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi.

Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Çöken yol ise havadan görüntülendi. Görüntü yağmurun şiddetini gözler önüne serdi. - İSTANBUL
Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
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