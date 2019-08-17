İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi
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İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi. Üsküdar
Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Çöken yol ise havadan görüntülendi. Görüntü yağmurun şiddetini gözler önüne serdi.
(Halit Arslan - Caner Evyapan/İHA)
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