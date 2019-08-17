Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü
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İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü

1 saat önce

İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü, System.String[]
İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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