İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü
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İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
'da yoğun yağış sonrası yol çöktü. Üsküdar
Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
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