Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü

34 dakika önce

İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü. Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.
(Halit Arslan - Caner Evyapan/İHA)
Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edin Dzeko, Roma'da kaldı
Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 15:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]