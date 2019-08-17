İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü
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İstanbul'da yoğun yağış sonrası yol çöktü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
'da yoğun yağış sonrası yol çöktü. Üsküdar
Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.
(Halit Arslan - Caner Evyapan/İHA)
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