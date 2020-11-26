İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1) - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.