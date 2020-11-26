İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1) - Son Dakika

İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)

26.11.2020 09:10
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1), System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Denetimlerin süreceği öğrenildi.


İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)
İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1)

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı (1) - Son Dakika


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