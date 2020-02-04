İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı

11 dakika önce

Beyoğlu'nda, yangına müdahale esnasında yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı, System.String[]

Beyoğlu'nda, yangına müdahale esnasında yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokağı'ndaki 3 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istediği sırada, yokuş aşağı doğru park edilen bir itfaiye aracı kayarak inşaat halindeki bir binanın önüne kurulan bariyere çarptı.

O sırada itfaiye aracı ile bariyer arasında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın
Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:47:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]