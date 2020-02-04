İstanbul'da, yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, yangına müdahale esnasında yokuş aşağı kayan itfaiye aracının çarptığı 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokağı'ndaki 3 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istediği sırada, yokuş aşağı doğru park edilen bir itfaiye aracı kayarak inşaat halindeki bir binanın önüne kurulan bariyere çarptı.

O sırada itfaiye aracı ile bariyer arasında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.